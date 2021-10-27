Эксперт: повторное течение COVID-19 проходит у большинства с равной степенью тяжести

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Владимир Гущин заявил, что в случае повторного заражения коронавирусом течение болезни в 70% случаев будет той же степени тяжести, что и в первый раз, пишет Российская газета.

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По его словам, это в большей степени касается пациентов, которые так и не вакцинировались.

Эксперт добавил, что тяжесть протекания болезни заметно снижается только у 30% людей, заразившихся ковидом повторно.

Ранее заведующая лаборатории нейрогериатрии и когнитивных расстройств РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян заявила, что коронавирус может спровоцировать болезнь Альцгеймера у пациентов с предрасположенностью к ней.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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