Эксперт: повторное течение COVID-19 проходит у большинства с равной степенью тяжести

По его словам, это в большей степени касается пациентов, которые так и не вакцинировались.

Эксперт добавил, что тяжесть протекания болезни заметно снижается только у 30% людей, заразившихся ковидом повторно.

Ранее заведующая лаборатории нейрогериатрии и когнитивных расстройств РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян заявила, что коронавирус может спровоцировать болезнь Альцгеймера у пациентов с предрасположенностью к ней.

