Врач объяснила влияние COVID-19 на умственные способности

Перенесенный коронавирус вряд ли может привести к потере навыков чтения, заявила врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. Ранее такая информация появилась в различных СМИ.



Однако Малиновская отметила, что вирус действительно способен повлиять на умственные способности людей. По словам врача, вирус повреждает эндотелий - оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов.

«Отсюда и ухудшение когнитивных способностей, нарушение памяти и концентрации внимания, перепады настроения. Также переболевшие часто страдают бессонницей», - передает слова врача «Радио 1».

В числе распространенных последствий болезни инфекционист перечислила потерю работоспособности, снижение остроты зрения и слуха. По ее словам, инкубационный период COVID-19 сейчас сократился, а само течение болезни стало агрессивнее.

