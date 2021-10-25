Врач объяснила влияние COVID-19 на умственные способности
Перенесенный коронавирус вряд ли может привести к потере навыков чтения, заявила врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская. Ранее такая информация появилась в различных СМИ.
Однако Малиновская отметила, что вирус действительно способен повлиять на умственные способности людей. По словам врача, вирус повреждает эндотелий - оболочку внутренней поверхности кровеносных сосудов.
«Отсюда и ухудшение когнитивных способностей, нарушение памяти и концентрации внимания, перепады настроения. Также переболевшие часто страдают бессонницей», - передает слова врача «Радио 1».
В числе распространенных последствий болезни инфекционист перечислила потерю работоспособности, снижение остроты зрения и слуха. По ее словам, инкубационный период COVID-19 сейчас сократился, а само течение болезни стало агрессивнее.
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