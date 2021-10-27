Ученые: COVID может спровоцировать болезнь Альцгеймера
Коронавирусная инфекция может спровоцировать болезнь Альцгеймера у пациентов с предрасположенностью к ней. Об этом заявила заведующая лаборатории нейрогериатрии и когнитивных расстройств РНИМУ им. Пирогова Элен Мхитарян, передает РИА Новости.
«В Америке проводилось исследование, и было показано, что за 2020 год у них на 42 тысячи человек с болезнью Альцгеймера скончалось больше, чем обычно ежегодно <…>, и при этом резко, в два раза, возросло количество пациентов с болезнью Альцгеймера. То есть он является таким пусковым фактором», - отметила врач-невролог.
Она подчеркнула, что сам вирус не способен вызывать болезнь Альцгеймера, но может провоцировать ее развитие.
За сутки в России выявлено 36,5 тысячи новых случая заражения и рекордное количество смертей – 1123.
По данным портала стопкоронавирус.рф, по состоянию на 22 октября в России число вакцинировавшихся первым компонентов превысило 53,5 млн человек. Полную вакцинацию (оба компонента вакцины) прошли 49,1 млн россиян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru