Эксперт перечислил преимущества прививки при новых штаммах COVID-19

Иммунитет к коронавирусу после вакцинации или болезни частично защитит от новых опасных разновидностей COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Сергея Харитонова.

Вирусолог поспорил с главой ВОЗ об эффективности вакцин против новых штаммов

По его словам, в этом случае болезнь будет протекать без тяжелых последствий. «Поэтому для вас новый «опасный» штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты», — отметил Харитонов.

Несмотря на постоянные мутации вируса, те вакцины, которые существуют на данный момент, способны с ними справиться, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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ФОТО: pixabay.com
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