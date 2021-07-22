Эксперт перечислил преимущества прививки при новых штаммах COVID-19
Иммунитет к коронавирусу после вакцинации или болезни частично защитит от новых опасных разновидностей COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на молекулярного биолога, научного сотрудника МГУ имени Ломоносова Сергея Харитонова.
По его словам, в этом случае болезнь будет протекать без тяжелых последствий. «Поэтому для вас новый «опасный» штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты», — отметил Харитонов.
Несмотря на постоянные мутации вируса, те вакцины, которые существуют на данный момент, способны с ними справиться, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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