Эксперт перечислил преимущества прививки при новых штаммах COVID-19

По его словам, в этом случае болезнь будет протекать без тяжелых последствий. «Поэтому для вас новый «опасный» штамм не будет таким опасным, если у вас антитела и вы привиты», — отметил Харитонов.

Несмотря на постоянные мутации вируса, те вакцины, которые существуют на данный момент, способны с ними справиться, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

