Вирусолог оценил эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19

«Это естественный биологический процесс, который постоянно шёл, идёт и будет идти. Другой вопрос - что на сегодняшний день эти новые штаммы привнесли? И ответ: глобально – ничего», - отметил эксперт.

По его словам, действующие вакцины защищают ото всех видов штаммов, которые появились на данный момент.

«Поэтому если переводить разговор в русло конструктива, то идём вакцинироваться – и на время забываем об этой проблеме», - заявил вирусолог в эфире Радио 1.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что грядущие новые штаммы COVID-19 смогут обойти существующие вакцины. По его словам, если это произойдет, миру придется начинать всё сначала.

В ответ на это доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такого варианта, при котором воздействие вакцины на новый штамм вируса будет нулевым, не может быть.

