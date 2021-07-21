Вирусолог оценил эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19
Несмотря на постоянные мутации вируса, те вакцины, которые существуют на данный момент, способны с ними справиться, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Он объяснил, что новая мутация вируса может возникнуть в течение нескольких часов.
«Это естественный биологический процесс, который постоянно шёл, идёт и будет идти. Другой вопрос - что на сегодняшний день эти новые штаммы привнесли? И ответ: глобально – ничего», - отметил эксперт.
По его словам, действующие вакцины защищают ото всех видов штаммов, которые появились на данный момент.
«Поэтому если переводить разговор в русло конструктива, то идём вакцинироваться – и на время забываем об этой проблеме», - заявил вирусолог в эфире Радио 1.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил, что грядущие новые штаммы COVID-19 смогут обойти существующие вакцины. По его словам, если это произойдет, миру придется начинать всё сначала.
В ответ на это доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что такого варианта, при котором воздействие вакцины на новый штамм вируса будет нулевым, не может быть.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru