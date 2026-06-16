Трамп раскритиковал передачу администрацией Обамы Украине оружия на $350 млрд
США в настоящее время не просто отдают оружие Украине, а продают. Об этом на полях саммита «Большой семёрки» во Франции заявил американский лидер Дональд Трамп.
Он указал, что администрация 44-го президента США Барака Обамы предоставила Киеву оружие на $350 млрд.
«Просто безумие», - отметил глава Белого дома, отметив, что в настоящее время оружие для Украина оплачивает Евросоюз.
Ранее Трамп заявил, что Киев теперь покупает американское вооружение по полной цене, в отличие от времён администрации Джо Байдена, когда оружие передавалось бесплатно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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