Песков: Уиткоффа и Кушнера ждут в РФ после подписания меморандума США и Ирана
Точных дат визита в Москву американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера пока нет. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что в настоящее время американцы «заняты подготовкой к подписанию меморандума», который согласовали США и Иран.
«Мы знаем что в конце этой недели подписание намечено. После этого,наверное, речь зайдёт о том, что они смогут подлететь и в Москву», - заключил представитель Кремля.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают, что Уиткофф и Кушнер расскажут о планах Вашингтона по договоренностям по конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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