Песков: Уиткоффа и Кушнера ждут в РФ после подписания меморандума США и Ирана

Он указал, что в настоящее время американцы «заняты подготовкой к подписанию меморандума», который согласовали США и Иран.

«Мы знаем что в конце этой недели подписание намечено. После этого,наверное, речь зайдёт о том, что они смогут подлететь и в Москву», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Москве ожидают, что Уиткофф и Кушнер расскажут о планах Вашингтона по договоренностям по конфликту на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

