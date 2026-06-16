Почетный президент РФС: Россияне рады сыграть на юношеском турнире ФИФА в США
Запрет на участие в официальных международных соревнованиях в целом отрицательно сказывается на уровне развития юношеского футбола в России, заявил НСН почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Юные российские футболисты должны постоянно участвовать в международных соревнованиях, чтобы повышать свой уровень подготовки, но ситуация не изменится до окончания военной операции, заявил НСН почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
ФИФА планирует пригласить юношескую сборную России на турнир в США, сообщает The Athletic. Турнир для игроков до 15 лет, который пройдёт в сентябре, хотят сделать открытым для всех 211 ассоциаций ФИФА, включая российскую.
«Мы полноправные члены Международной федерации футбола, никто не приостанавливал наше членство в ней. Нам не запрещено участвовать в турнирах и у нас есть все возможности за исключением двух: участия в официальных соревнованиях и участия в клубных соревнованиях под эгидой ФИФА. Все остальное разрешено, поэтому здесь ничего удивительного нет. Надо поблагодарить ФИФА, если нас пригласят», - сказал Колосков.
Участие в турнире в США, полагает Колосков, станет важным опытом для начинающих российских футболистов, которые смогут оценить уровень своей подготовки.
«Подобный опыт важен, когда он постоянный, а не одноразовый. Конечно, ребятам будет интересно и себя показать, и других посмотреть, а нам сравнить уровень подготовки наших 15-летних футболистов и зарубежных. Опыт важный, но не хочу называть его бесценным. Официальных соревнований не хватает, потому что только в них можно определить свою собственную силу и уровень подготовки. Ясно, что неучастие в них отрицательно скажется в целом на уровне развития нашего юношеского футбола. Поэтому будем стремиться закончить СВО и приступить в полном объеме ко всем соревнованиям, которые проводятся ФИФА и УЕФА», - добавил почетный президент РФС.
В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой (флагом и гимном), как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.
Ранее легендарный футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что ждет сюрпризов от чемпионата мира по футболу, но не вдохновлен его экзотическими участниками.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Таможня и налоги: Почему маркетплейсы стали дороже офлайн-магазинов
- Гитарист «Чайфа» назвал условие популярности памятника Балабанову
- Немецкий политолог назвал «формулу мира» на Украине
- «Тупая шутка»: Посол высмеял идею закрыть для россиян пляжи в Европе
- «А покупатель и не против»: Стройка и общепит всё чаще уходят в «серую зону»
- «Деньги здесь и сейчас»: Почему все больше компаний платят зарплату наличными
- Трамп раскритиковал передачу администрацией Обамы Украине оружия на $350 млрд
- Политолог Рар: Закончить конфликт может только встреча Путина с Зеленским
- Почетный президент РФС: Россияне рады сыграть на юношеском турнире ФИФА в США
- Доступ к Telegram ограничили в Индии из-за мошенничества с экзаменами