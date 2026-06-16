Участие в турнире в США, полагает Колосков, станет важным опытом для начинающих российских футболистов, которые смогут оценить уровень своей подготовки.

«Подобный опыт важен, когда он постоянный, а не одноразовый. Конечно, ребятам будет интересно и себя показать, и других посмотреть, а нам сравнить уровень подготовки наших 15-летних футболистов и зарубежных. Опыт важный, но не хочу называть его бесценным. Официальных соревнований не хватает, потому что только в них можно определить свою собственную силу и уровень подготовки. Ясно, что неучастие в них отрицательно скажется в целом на уровне развития нашего юношеского футбола. Поэтому будем стремиться закончить СВО и приступить в полном объеме ко всем соревнованиям, которые проводятся ФИФА и УЕФА», - добавил почетный президент РФС.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой (флагом и гимном), как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Ранее легендарный футбольный тренер Валерий Непомнящий в интервью НСН заявил, что ждет сюрпризов от чемпионата мира по футболу, но не вдохновлен его экзотическими участниками.

