Доступ к Telegram ограничили в Индии из-за мошенничества с экзаменами
Доступ к мессенджеру Telegram был ограничени в Индии из-за мошенничества при проведении национального вступительного экзамена в медицинские вузы. Об этом сообщает RT.
В индийском Минобразования указали, что задания экзамена попали в сеть до начала испытания.
«Ограничение введено в ответ на организованное использование платформы мошенническими группами для обмана кандидатов, сдающих повторный экзамен», — говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что доступ ограничили в связи с тем, что меры по удалению такого контента с платформы не принесли результата.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов допустил, что вслед за Roblox в России может быть разблокирован Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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