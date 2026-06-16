Доступ к Telegram ограничили в Индии из-за мошенничества с экзаменами

В индийском Минобразования указали, что задания экзамена попали в сеть до начала испытания.

«Ограничение введено в ответ на организованное использование платформы мошенническими группами для обмана кандидатов, сдающих повторный экзамен», — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что доступ ограничили в связи с тем, что меры по удалению такого контента с платформы не принесли результата.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов допустил, что вслед за Roblox в России может быть разблокирован Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

