«Европейцы выдвигают требования, которые Россия просто не может принять. Поэтому ключ по-прежнему в США. Американский президент Дональд Трамп относится с большим уважением к России и Путину, он хочет сильного партнера в лице России на будущее. Я думаю, что все договорятся по банальной формуле. Территории, которые сегодня принадлежат России, должны быть ее частью. Я не исключаю, что это территории и за пределами Донбасса. Украине и Западу придется на это согласиться. Трамп это предлагает уже давно», - отметил он.

По его словам, Украине предложат восстановление территорий и вступление в ЕС как гарантию безопасности.

«Что касается Украины, ей предложат компенсации, но главной моральной компенсацией будет вступление в ЕС. Конечно, это будет экономической проблемой для Евросоюза, но ЕС может на это пойти, могут пообещать восстановление Украины и гарантию безопасности как части Евросоюза. Такой компромисс будет приемлем сейчас, хотя раньше он казался неприемлемым», - заключил собеседник НСН.

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным высказал готовность воздействовать на Украину и страны Европы с целью достижения мирного урегулирования. Об этом журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

