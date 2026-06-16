«Тупая шутка»: Посол высмеял идею закрыть для россиян пляжи в Европе
Предложение Швеции и Финляндии о закрытии для россиян пляжей в Европе говорит об отсутствии идей для новых антироссийских санкций. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Он также отметил, что, по его мнению, подавляющее большинство россиян не планируют отдыхать на пляжах, о которых говорят Стокгольм и Хельсинки.
Кроме того, дипломат указал, что озвучившая инициативу глава МИД Финляндии Элина Валтонен забыла поинтересоваться у Греции, Испании и Италии, хотят ли они запрещать гражданам РФ посещать их пляжи.
«Тупая шутка. Шведам и финнам про пляжи можно только мечтать, потому что у них пляжей нет», - заключил Долгов.
Ранее депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС призвали запретить россиянам отдыхать в Шенгенской зоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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