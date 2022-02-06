Эксперт: большинство детей не имеют постковидного синдрома после «омикрона»
Как показало предварительное наблюдение, большинство детей переносят разновидность COVID-19 «омикрон» без последствий для организма, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову.
«Оценить частоту осложнений у детей на сегодняшний день невозможно. У большинства детей заболевание, связанное с "омикроном", завершается без последствий», — сообщила она.
Руженцовой при этом отметила, что у некоторых больных сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры.
Напомним, изоляция для россиян, контактировавших с больными COVID-19, отменяется в стране с 6 февраля. При этом, если гражданин находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru