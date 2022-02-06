В РФ вступила в силу отмена изоляции после контакта с больными коронавирусом
Изоляция для россиян, контактировавших с больными COVID-19, отменяется в стране с 6 февраля.
Постановление об этом ранее подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. При этом, если гражданин находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется.
Напомним, теперь ношение перчаток больше не является обязательной мерой борьбы с коронавирусом. Роспотребназдор исключил эту меру из перечня противоэпидемических мероприятий против COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru