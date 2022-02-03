Проценко назвал отличительные симптомы «омикрона»

«Симптоматика во многом схожа с ОРВИ — температура, выделения из носа, слабость. Каких-то специфических симптомов, по которым могли бы выделять волны (как исчезновение обоняния) — их почти нет. Это, в основном, лихорадка, интоксикация», — сообщил медик во время трансляции на KP.RU.

Проценко отметил, что инкубационный период у COVID-19 сократился до семи дней, а чаще всего госпитализируют с новым штаммом пациентов старше 65 лет.

Кроме того, главврач больницы в Коммунарке рассказал, что удельный вес доставляемых в больницы пациентов с «омикроном» в 2,5 раза меньше по сравнению с дельта-штаммом. Проценко уточнил, что процент госпитализаций при новом штамме составляет 6,8 - 7% (против 20% при «дельте»).

