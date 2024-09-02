Холодно и негигиенично: Сомнолог назвал недостатки сна без одежды

Кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин ранее сообщил, что те, кто спят без одежды, имеют более высокую самооценку. Кроме того, пары, которые спят обнаженными, более счастливы в отношениях, поскольку контакт способствует выработке окситоцина. Однако Ковальзон заявил, что отсутствие пижамы – это не гигиенично.

«Ночная рубашка или пижама может нарушать кровообращение, что нехорошо, лучше выбирать свободные варианты, которые не стесняют движения, важно найти удобный вариант. Идеальная гигиеническая обстановка в спальне - это прохладная температура воздуха, легкое одеяло высокая подушка и легкая пижама или ночная рубашка. Человек должен спать в ночной рубашке, в пижаме. Так всегда спят цивилизованные люди, это веками известный способ. Спать голым, как показывают в голливудских фильмов, негигиенично. Кроме того, там часто стоит жаркая погода, а в наших условиях это неприменимо. У нас в основном прохладная погода, мы спим под одеялами, если мы приоткрываем форточку, то в комнате холодно», - сказал он.