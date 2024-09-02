Холодно и негигиенично: Сомнолог назвал недостатки сна без одежды

Сон без одежды может спровоцировать развитие простуды и переохлаждение мышц, заявил НСН Владимир Ковальзон.

Сон в пижаме или ночной рубашке более привычен и комфортен с учетом российского климата, рассказал в беседе с НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

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Кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин ранее сообщил, что те, кто спят без одежды, имеют более высокую самооценку. Кроме того, пары, которые спят обнаженными, более счастливы в отношениях, поскольку контакт способствует выработке окситоцина. Однако Ковальзон заявил, что отсутствие пижамы – это не гигиенично.

«Ночная рубашка или пижама может нарушать кровообращение, что нехорошо, лучше выбирать свободные варианты, которые не стесняют движения, важно найти удобный вариант. Идеальная гигиеническая обстановка в спальне - это прохладная температура воздуха, легкое одеяло высокая подушка и легкая пижама или ночная рубашка. Человек должен спать в ночной рубашке, в пижаме. Так всегда спят цивилизованные люди, это веками известный способ. Спать голым, как показывают в голливудских фильмов, негигиенично. Кроме того, там часто стоит жаркая погода, а в наших условиях это неприменимо. У нас в основном прохладная погода, мы спим под одеялами, если мы приоткрываем форточку, то в комнате холодно», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, отсутствие пижамы может спровоцировать развитие ОРВИ.

«Если вы спите голыми и раскроетесь во сне – можете простудиться либо охлаждение части тела приведет на утро к воспалению лопатки или шеи. Не нужно спать голым. Летом, в очень жаркие дни приходилось поступать подобным образом, но это скорее исключение. В этом году подобная погода наблюдалась всего пару недель», - подытожил он.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова рассказала, что недосып провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение и нарушение психоэмоционального состояния, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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