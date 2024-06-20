«Увольнение на подсознании»: Сомнолог объяснила, какие сны о работе говорят о стрессе

Сны о работе могут свидетельствовать о стрессе и скрытых страхах, если там происходят неприятные события, объяснила в интервью НСН член Российского общества сомнологов, терапевт София Черкасова.

Исследование сайта «Работа.ру» показало, что 74% россиян видят сны о работе, 22% - не видят такие сны, а 4% опрошенных признались, что им вообще ничего не снится. При этом чаще всего работу во сне видят жители Нижнего Новгорода, Краснодарского края, Екатеринбурга и Свердловской области. Реже всего такое снится москвичам и петербуржцам.