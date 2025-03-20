США обвинили администрацию Байдена в убийстве миллионов куриц

Администрация экс-лидера США Джо Байдена перед своим уходом убила около 8 миллионов куриц по всей стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

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По ее словам, это спровоцировало перебои в поставках яиц и рост цен на них. Речь идет о периоде перед инаугурацией президента Дональда Трампа. Левитт назвала происходящий «яичный кризис кризисом Байдена».

Она отметила, что действующий президент вместе с главой Минсельхоза Брук Роллинз работает над решением этой проблемы.

Ранее стало известно, что в США из-за вспышки птичьего гриппа, самой серьезной за последние несколько лет, цены на яйца и курятину взлетели на 50%. Фермы и птицеводческие хозяйства вынуждены забивать домашнюю птицу в невиданных ранее количествах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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