США обвинили администрацию Байдена в убийстве миллионов куриц
Администрация экс-лидера США Джо Байдена перед своим уходом убила около 8 миллионов куриц по всей стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, это спровоцировало перебои в поставках яиц и рост цен на них. Речь идет о периоде перед инаугурацией президента Дональда Трампа. Левитт назвала происходящий «яичный кризис кризисом Байдена».
Она отметила, что действующий президент вместе с главой Минсельхоза Брук Роллинз работает над решением этой проблемы.
Ранее стало известно, что в США из-за вспышки птичьего гриппа, самой серьезной за последние несколько лет, цены на яйца и курятину взлетели на 50%. Фермы и птицеводческие хозяйства вынуждены забивать домашнюю птицу в невиданных ранее количествах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США обвинили администрацию Байдена в убийстве миллионов куриц
- Финансист посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли
- Беспилотники атакуют Саратов и Энгельс
- СМИ: Неизвестный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время переговоров Путина и Трампа
- Канье Уэст представил свой новый альбом
- Зеленский попросил у Трампа средства ПВО
- СМИ: Взрывы прозвучали в небе над городом Россошь
- СМИ: Минэнерго США не видит проблемы в передаче АЭС Украины Вашингтону
- Сборная РФ одержала семь побед подряд с общим счётом 39:0
- Шойгу: Есть трудности в переговорном процессе по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru