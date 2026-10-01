Сарафаны и косоворотки: Какие вещи с Московской недели моды перейдут в гардероб россиян
Профессор и заведующий кафедрой «Дизайн костюма» столичного художественно-промышленного института Денис Еремкин спрогнозировал, какие вещи с Московской недели моды перейдут с подиумов в повседневный гардероб.
Главными приобретениями станут переосмысленные косоворотки и рубашки в стиле кэжуал, льняные сарафаны и платья-рубахи. В том числе с деликатным кружевом. Плюс платки, пояса и броши с национальными мотивами. Сложные театральные формы останутся в нише.
Отечественные дизайнеры уже вышли за рамки задачи заменить зарубежные марки, уверен эксперт. Импортозамещение постепенно перерастает в экспансию, а российская мода в поисках своего голоса. Седьмая Московская неделя моды объединила свыше 350 дизайнеров из 24 субъектов и более десяти стран.
Еремкин называет изменения в коллекциях тектоническими: тихая роскошь и оверсайз уступают место выразительности и индивидуальности. Предлагают силуэты по фигуре, бельевой стиль, кружево и фактурный трикотаж. Цвета остаются мягкими — топленое молоко, фисташка и лаванда. Главным акцентом сезона называет сапоги.
Среди заметных событий недели выделил ИИ-примерочную, показ рабочей униформы и первую кутюрную коллекцию Дома Зайцева после ухода основателя. Коллекцию «Посвящение Создателю» представил Николай Красников. Вошли более 40 образов с антикварными тканями, натуральным шелком, дамасской парчой, вологодским и елецким кружевом, ростовской финифтью, ручной вышивкой бисером и жемчугом. Меняются и цели нового поколения дизайнеров: многих привлекает собственный независимый бренд с личным голосом.
Покупатели из поколения Z ждут от одежды комфорта, универсальности и эмоциональной связи, сочетая джинсы буткат, винтаж, худи, спортивные куртки и вещи локальных марок, пишет Life.
Ранее теле- и радиоведущий Владислав Лисовец посоветовал модникам заглядывать в секонд-хенд.
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