Сарафаны и косоворотки: Какие вещи с Московской недели моды перейдут в гардероб россиян

Отечественные дизайнеры уже вышли за рамки задачи заменить зарубежные марки, уверен эксперт. Импортозамещение постепенно перерастает в экспансию, а российская мода в поисках своего голоса. Седьмая Московская неделя моды объединила свыше 350 дизайнеров из 24 субъектов и более десяти стран.



Еремкин называет изменения в коллекциях тектоническими: тихая роскошь и оверсайз уступают место выразительности и индивидуальности. Предлагают силуэты по фигуре, бельевой стиль, кружево и фактурный трикотаж. Цвета остаются мягкими — топленое молоко, фисташка и лаванда. Главным акцентом сезона называет сапоги.



Среди заметных событий недели выделил ИИ-примерочную, показ рабочей униформы и первую кутюрную коллекцию Дома Зайцева после ухода основателя. Коллекцию «Посвящение Создателю» представил Николай Красников. Вошли более 40 образов с антикварными тканями, натуральным шелком, дамасской парчой, вологодским и елецким кружевом, ростовской финифтью, ручной вышивкой бисером и жемчугом. Меняются и цели нового поколения дизайнеров: многих привлекает собственный независимый бренд с личным голосом.



Покупатели из поколения Z ждут от одежды комфорта, универсальности и эмоциональной связи, сочетая джинсы буткат, винтаж, худи, спортивные куртки и вещи локальных марок, пишет Life.



Ранее теле- и радиоведущий Владислав Лисовец посоветовал модникам заглядывать в секонд-хенд.

