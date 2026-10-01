Россиянин Тетерятников с экипажем Crew-13 отправился к МКС
Российский космонавт Сергей Тетерятников в составе миссии Crew-13 Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США отправился к Международной космической станции. Старт ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon был произведен 1 октября с космодрома в штате Флорида.
Момент отрыва от земли на мысе Канаверал зафиксирован в 18:10 по московскому времени. Согласно полетной программе, стыковка с МКС должна быть осуществлена в 02:00 мск 2 октября. В случае успеха, это станет самым быстрым полетом корабля США от Земли к МКС за всю историю.
Компанию космонавту «Роскосмоса» в полете составляют американские астронавты Джессика Уоткинс и Люк Дилейни, а также представитель Канадского космического агентства Джошуа Кутрик. Предполагается, что экипаж Crew-13 будет работать на орбите около шести месяцев.
Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что до появления отечественной орбитальной станции, Россия может продолжать пользоваться МКС, чтобы не прерывать пилотируемую программу.
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