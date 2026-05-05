Чтобы эффективнее справляться с тревожностью, нужно поменьше «мусолить» проблемы и перенаправлять энергию в спорт. Об этом НСН рассказала создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.

Психолог Елена Соловьёва рекомендовала людям с тревожным расстройством заниматься спортом три-четыре раза в неделю. Об этом она заявила в эфире «Говорит Москва». Эксперт отметила, что в организме всегда много адреналина и кортизола, так что эти избытки надо где-то выжигать. Кожевникова рассказала, как это работает.

«Вся тревожность очень хорошо снимается либо тренировкой в зале, либо танцами, либо хорошей динамичной прогулкой. В фильме "О чем говорят мужчины" в одной из серий у героя Александра была стрессовая ситуация, и тогда они пошли вокруг Садового кольца, чтобы "вышагать" проблему. Таким образом нужно фокус внимания перенести на активную деятельность. Чем больше мы "обсасываем" ситуацию с разных сторон, тем больше погружаемся в проблему. А чем больше мы занимаемся активностью, тем больше у нас улучшается эмоциональное и физическое состояние. А главное, снижается кортизол. Когда человек идет в зал, он понимает, что на самом деле может все. И когда дофаминовое состояние начинает преобладать, человек справляется со стрессом значительно эффективнее», — рассказала она.