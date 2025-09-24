«Доширак» признали тихим убийцей

В группе риска находятся те, кто употребляет три порции этой лапши в неделю. Вся проблема в соли, которая накапливается в организме и может привести к проблемам с желудком и с сердцем.

Наиболее опасно сочетание «Доширака» с алкоголем – это «бьет» по организму втройне. Таковы результаты ученых из Японии. Свои выводы они сделали после наблюдения за 6,5 тыс. японцев.

Россияне могут сами дома приготовить одну порцию куриной яичной лапши за 130 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

