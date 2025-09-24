«Доширак» признали тихим убийцей
«Доширак» признали тихим убийцей, сообщает Telegram-канал «Абзац».
В группе риска находятся те, кто употребляет три порции этой лапши в неделю. Вся проблема в соли, которая накапливается в организме и может привести к проблемам с желудком и с сердцем.
Наиболее опасно сочетание «Доширака» с алкоголем – это «бьет» по организму втройне. Таковы результаты ученых из Японии. Свои выводы они сделали после наблюдения за 6,5 тыс. японцев.
Россияне могут сами дома приготовить одну порцию куриной яичной лапши за 130 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Доширак» признали тихим убийцей
- Зеленский попросил Запад усилить «лыжи Украины»
- СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв
- В Минэкономразвития призвали готовится к «отмене» самозанятых
- Топливо в России подорожало на 22% за последние два года
- Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему, а не Путину
- Президента Польши заподозрили в употреблении неизвестных веществ на сессии ГА ООН
- Мать-наркоманка из Саратовской области скуривала «солями» своего 9-летнего сына
- СМИ: Низкая зарплата - главная причина нехватки кадров в МВД
- Московский суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за высказываний в интервью
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru