В Госдуме высказались против запрета группы «Сектор Газа»
Запрет на уровне государства российской рок-группы «Сектор Газа» подобен запрету истории, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-спикера Госдумы от партии ЛДПР Бориса Чернышова.
По его словам, подобное творчество в настоящее время стало культурным наследием. «Да — там есть разные песни и частушки с использованием нецензурной брани и другие вещи, но это был тот период, в который пели и исполняли», — заявил депутат.
Он считает, что запрет таких артистов приведет к прямому запрету истории. Парламентарий также призвал проще относится к творчеству музыкальных деятелей, которые активно реагируют на обстановку в стране и отражают ее через творчество, так как следует ориентироваться на запрос общества.
Чернышов подчеркнул, что если композиция существует на протяжении 20–30 лет, на ней должна появляется табличка с надписью «не трогать», чтобы защитить «культурный феномен» от негативного воздействия современных реалий и мнений.
Треки группы «Сектор Газа» и песни Михаила Круга нельзя назвать культурным достоянием страны, они должны пройти проверку временем, заявила НСН зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко.
