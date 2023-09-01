«Пакет»: приготовить аналог «Доширака» дома можно за 130 рублей
Россияне могут сами дома приготовить одну порцию куриной яичной лапши за 130 рублей, следует из исследования аналитиков сервиса «Пакет» от Х5, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».
Согласно подсчетам аналитиков, для приготовления домашнего доширака понадобится: 200 граммов куриного филе, стоимость которого составляет примерно 68 рублей, одно яйцо за 8 рублей, 220 граммов муки за 10 рублей, а также половинка репчатого и 200 граммов зеленого лука по 6 и 13 рублей каждый. Необходимо будет добавить 2 зубчика чеснока за 5 рублей, одна морковь за 9 рублей, 10 граммов петрушки за 3 рубля и половина помидора за 8 рублей.
Ранее агентство Reuters сообщало, что мировые цены на макаронные изделия вырастут из-за последствий глобального потепления, а в России ожидают дефицит лапши «Доширак» напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитики: «Кинопоиск» станет популярнее Netflix в Восточной Европе
- Глава МИД Венгрии заявил о стремительно слабеющем Евросоюзе
- В Таиланде после купания без вести пропал российский турист
- МОК не разрешил россиянам и белорусам участвовать в Азиатских играх
- Подоляк пообещал больше атак беспилотников по территории России
- «Пакет»: приготовить аналог «Доширака» дома можно за 130 рублей
- В Махачкале произошла перестрелка с чемпионом мира по боевому самбо
- Le Figaro: Зеленского разозлила нехватка новых призывников для ВСУ
- СК возбудил дело после гибели юноши при взрыве гранаты в квартире в Москве
- Римский статут МУС направили на ратификацию в парламент Армении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru