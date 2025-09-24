В Минэкономразвития призвали готовится к «отмене» самозанятых

Власти России должны начать обсуждение новой конструкции, которая сменит режим самозанятости, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Депутат Кирьянов рассказал, когда «отменят» самозанятых

По его словам, кабмин РФ пообещал не трогать вопросы института самозанятых до конца 2028 года. Поэтому уже сейчас нужно начать обсуждение того, что будет происходить после этого.

Решетников предложил рассматривать вопрос комплексно и не ограничиваться только самозанятыми. Также нужно учесть ситуацию с индивидуальными предпринимателями, которые могут продавать такие же услуги, как самозанятые, но с лимитом до 60 миллионов рублей.

Ранее министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил, что работодатели стали всё чаще подменять трудовой договор налоговым режимом самозанятости, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

