Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России
Компания «Доширак» опровергла информацию о грядущем дефиците лапши быстрого приготовления в России. Об этом пишут Известия.
Как сообщил изданию представитель ООО «Доширак Коя», производитель работает в обычном режиме.
«Никаких перебоев с "Доширак" в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — указал собеседник газеты.
В ООО «Доширак Рус» также отметили, что не знают о возможном дефиците.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в РФ прогнозируется нехватка лапши «Доширак», это связано с курсом рубля, сокращением отгрузок и нехваткой кадров на производстве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в Великобритании
- Тарасова: Поступок фигуристки Горбачевой может сказаться на ее карьере
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что вмешательство НАТО не поможет Киеву захватить Крым
- Китай призвал стороны конфликта в Габоне к диалогу
- Украинский генерал скромно оценил роль F-16 на фронте
- Bloomberg: Урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно
- Подоляк: О мирных переговорах с Россией не может быть и речи
- Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России
- В Приморье перенесут начало учебного года
- Шапша: В Калужской области система ПВО сбила еще один БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru