Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России

Компания «Доширак» опровергла информацию о грядущем дефиците лапши быстрого приготовления в России. Об этом пишут Известия.

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Как сообщил изданию представитель ООО «Доширак Коя», производитель работает в обычном режиме.

«Никаких перебоев с "Доширак" в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — указал собеседник газеты.

В ООО «Доширак Рус» также отметили, что не знают о возможном дефиците.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в РФ прогнозируется нехватка лапши «Доширак», это связано с курсом рубля, сокращением отгрузок и нехваткой кадров на производстве.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияПродуктыДефициткомпания

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