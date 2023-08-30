Компания «Доширак» опровергла данные о дефиците лапши в России

Как сообщил изданию представитель ООО «Доширак Коя», производитель работает в обычном режиме.

«Никаких перебоев с "Доширак" в стране не будет. Ни о каком дефиците нам неизвестно», — указал собеседник газеты.

В ООО «Доширак Рус» также отметили, что не знают о возможном дефиците.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в РФ прогнозируется нехватка лапши «Доширак», это связано с курсом рубля, сокращением отгрузок и нехваткой кадров на производстве.

