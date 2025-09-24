Зеленский попросил Запад усилить «лыжи Украины»

Это произошло во время выступления в рамках заседания ГА ООН в Нью-Йорке. Глава государства перепутал слова skyes и skis. В результате получилось, что Киеву нужна не усиленная противовоздушная оборона, а усиленные лыжи.

Бывший артист осознал, что сказал глупость, лишь к концу предложения. После этого он спохватился и поправился.

А во время общения с прессой Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

