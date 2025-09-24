Стало известно, зачем банки начали прощать россиянам штрафы за просрочки
Банки в России стали чаще прощать должникам штрафы за просрочку, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ОКБ.
Доля таких действий выросла в разы в 2025 году. Это необходимо, чтобы кредитные учреждения избежали массовых банкротств клиентов на фоне роста рисков и доли просроченной задолженности. Также стало известно, что банки не начисляют проценты за плохие долги в 36% случаев.
При этом механизм реструктуризации кредитов, который нужен для помощи таким заемщикам, работает плохо: финансовые организации отклоняют 80% заявок граждан на смягчение условий. Послабления получают те клиенты, которые оказались в трудной ситуации, — например, столкнулись с падением доходов.
Новый закон о противодействии мошенничеству заблокировала все легальные форматы общения финорганизаций с гражданами, заявил НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
