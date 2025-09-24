Топливо в России подорожало на 22% за последние два года
В России за последние два года топливо стало дороже на 22%, сообщает Telegram-канал Baza.
Лидер по росту цены за литр — бензин АИ-98 (+25%). Далее идет марка АИ-92 (+23%). Замыкает тройку АИ-95 (+17%). По словам экспертов, среди причин подорожания — сезонный спрос, рост издержек и перекос между внутренним рынком и экспортом.
Ранее стало известно, что успешные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы России и портовую инфраструктуру могут заставить нефтяные компании РФ сократить добычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Топливо в России подорожало на 22% за последние два года
- Зеленский заявил, что Трамп доверяет ему, а не Путину
- Президента Польши заподозрили в употреблении неизвестных веществ на сессии ГА ООН
- Мать-наркоманка из Саратовской области скуривала «солями» своего 9-летнего сына
- СМИ: Низкая зарплата - главная причина нехватки кадров в МВД
- Московский суд рассмотрит иск к Пугачевой из-за высказываний в интервью
- ЕС пообещал отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году
- Экс-чиновник Росреестра сбежал из суда в Петербурге
- Трамп заявил, что Украина может вернуть утраченные территории при поддержке ЕС
- Медведев призвал США отказаться от санкций для сохранения договора СНВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru