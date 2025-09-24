Топливо в России подорожало на 22% за последние два года

В России за последние два года топливо стало дороже на 22%, сообщает Telegram-канал Baza.

СМИ: Топливный кризис в регионах набирает обороты

Лидер по росту цены за литр — бензин АИ-98 (+25%). Далее идет марка АИ-92 (+23%). Замыкает тройку АИ-95 (+17%). По словам экспертов, среди причин подорожания — сезонный спрос, рост издержек и перекос между внутренним рынком и экспортом.

Ранее стало известно, что успешные атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы России и портовую инфраструктуру могут заставить нефтяные компании РФ сократить добычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
