СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв
24 сентября 202503:02
В жилом многоэтажном доме в Тольятти произошел взрыв газа, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Детонация случилась на пятом этаже дома на улице Победы. Взрыв был такой силы, что выломана оконная рама в одной из квартир.
Вся улица оказалась усеяна осколками стекла. По данным спасателей, никто не пострадал. Из здания эвакуировали 80 жильцов.
Ранее в Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
