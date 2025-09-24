СМИ: В Тольятти в жилом доме произошел взрыв

Детонация случилась на пятом этаже дома на улице Победы. Взрыв был такой силы, что выломана оконная рама в одной из квартир.

Вся улица оказалась усеяна осколками стекла. По данным спасателей, никто не пострадал. Из здания эвакуировали 80 жильцов.

Ранее в Ангарске один человек погиб при взрыве газа в многоэтажном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

