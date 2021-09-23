Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков поступили в Минздрав

Пакет документов на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков «Гам-КОВИД-Вак-М» поступил в Минздрав России.

Решение о государственной регистрации препарата будет принято после проведения соответствующей экспертизы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

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По его словам, в России уже зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт».

Помощник министра добавил, что вакцинация подростков будет исключительно добровольной, проводиться она будет только после согласия родителей или законных представителей, передает РИА Новости.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
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