Документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков поступили в Минздрав

По его словам, в России уже зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи – двухкомпонентный «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и однокомпонентный «Спутник Лайт».

Помощник министра добавил, что вакцинация подростков будет исключительно добровольной, проводиться она будет только после согласия родителей или законных представителей, передает РИА Новости.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября.

