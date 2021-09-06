Инфекционист рассказал о повышении заболеваемости COVID-19 среди детей в 26 раз

Из-за пришедшего в Россию индийского штамма COVID-19 дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист подчеркнул, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.

«Однако вирус мутировал, и "дельта"-штамм приобрел свойство прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм. То есть, малого количества рецепторов стало достаточно, чтобы вирус заразил ребенка. Поэтому, если в семье болеют взрослые, то в 80-90% случаев заболевают и дети, причем всех возрастов», — пояснил Тимаков.

COVID-19, по мнению врача, наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.