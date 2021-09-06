Инфекционист рассказал о повышении заболеваемости COVID-19 среди детей в 26 раз
Из-за пришедшего в Россию индийского штамма COVID-19 дети стали в 26 раз чаще заражаться коронавирусом. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист подчеркнул, что раньше дети болели редко из-за небольшого количества рецепторов, через которые коронавирус внедряется в клетки человека.
«Однако вирус мутировал, и "дельта"-штамм приобрел свойство прочнее связываться с рецепторами для проникновения в организм. То есть, малого количества рецепторов стало достаточно, чтобы вирус заразил ребенка. Поэтому, если в семье болеют взрослые, то в 80-90% случаев заболевают и дети, причем всех возрастов», — пояснил Тимаков.
COVID-19, по мнению врача, наиболее опасен для детей в возрасте до трех лет с сопутствующей патологией, с избыточной массой тела, а также с хроническими заболеваниями.
В свою очередь, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября, об этом сообщают «Известия».
«К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам», — заявил Гинцбург.
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