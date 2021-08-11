Гинцбург: В сентябре в России может быть зарегистрирована детская вакцина от COVID-19

« К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам», - сказал он. Гинцбург оговорился: «есть опасения», что разработчиков препарата «заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек». В этом случае препарат к сентябрю зарегистрировать не успеют.

«…В период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», - отметил академик.

Прививка от коронавируса может быть показана подросткам от 14 до 18 лет в случае успешного испытания вакцины для детей. Об этом сообщил главный врач медцентра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

