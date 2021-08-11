Гинцбург: В сентябре в России может быть зарегистрирована детская вакцина от COVID-19

Вакцина от коронавируса для детей и подростков может быть зарегистрирована в России к середине сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академика РАН Александра Гинцбурга.

Вирусолог: Вакцинация от COVID-19 может быть показана детям от 14 лет

« К 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам», - сказал он. Гинцбург оговорился: «есть опасения», что разработчиков препарата «заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек». В этом случае препарат к сентябрю зарегистрировать не успеют.

«…В период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас», - отметил академик.

Прививка от коронавируса может быть показана подросткам от 14 до 18 лет в случае успешного испытания вакцины для детей. Об этом сообщил главный врач медцентра «Лидер-медицина», педиатр, вирусолог Евгений Тимаков.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДетиКоронавирусВакцинаАлександр Гинцбург
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