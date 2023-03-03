«Единственная защита»: Вирусолог рассказал о ситуации с полиомиелитом в России
У полиомиелита существует множество различных путей передачи, а лекарство от него до сих пор не найдено, сказал НСН Георгий Викулов.
В южных регионах проводится туровая вакцинация в рамках борьбы с полиомиелитом, однако в целом эпидемиологическая ситуация в России благоприятная. Об этом НСН заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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Ранее региональный Роспотребнадзор по республике Дагестан перевел на дистанционные занятия непривитых от полиомиелита детей. По словам Викулова, сейчас в ряде регионов России проводится туровая вакцинация.
«Дополнительная вакцинация проводится в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Дагестане в связи с выявлением случаев полиомиелита у непривитых детей. Для формирования иммунного ответа требуется время. Туровая вакцинация проводится как дополнительная иммунизация от полиомиелита, при этом используются как инактивированные, так и живые вакцины, предпочтение отдается инактивированным. Случаи верификации конкретных заболеваний полиомиелитом уже есть, поэтому детей разобщают, чтобы не подвергать риску заражения. В связи с COVID-19 многие дети не получали своевременную вакцинацию. Однако отмечу, что в целом эпидемиологическая ситуация в России благоприятная и спокойная», — сказал Викулов.
Также собеседник НСН рассказал об особенностях вакцинации от полиомиелита.
«Вакцинация и ревакцинация от полиомиелита происходит в детстве. Бывают случаи медицинских отводов, но они очень редки. Главное, что нужно донести до общества, — к сожалению, до сих пор в мире не существует лекарственного лечения полиомиелита. Если ребенок заболеет, вероятность инвалидизации очень высокая. Единственный способ эффективной профилактики — иммунопрофилактика», — добавил он.
Врач добавил, что существуют абсолютно разные пути передачи вируса полиомиелита.
«Это и алиментарный путь (через пищу), и водный путь, и воздушно-капельная передача, и контактная», — заключил он.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в России работают современные системы очистки и мониторинга состояния воды, поэтому риск заражения холерой остается минимальным. Об этом сообщило агентство НСН.
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