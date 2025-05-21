Онищенко высказался о рисках возникновения эпидемии, подобной черной оспе

По словам Онищенко, подобная «арламистская догадка» строится на том, что кошки близки к человеку, а слухи о черной оспе – «больше журналистика, чем наука».

Ранее директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России срочно нужен прототип вакцины от птичьего гриппа H5N1: вирус уже передался от птиц кошкам, а если передастся от кошек человеку, то может вызвать опасную эпидемию, сравнимую с чёрной оспой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



