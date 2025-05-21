Онищенко высказался о рисках возникновения эпидемии, подобной черной оспе
Слухи об возможном возникновении подобной черной оспе эпидемии не имеют под собой научного основания, заявил заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Его слова приводит NEWS.ru.
Он напомнил, что существующие штаммы птичьего гриппа пока не представляют угрозы для человека, а метод создания вакцин в России налажен.
По словам Онищенко, подобная «арламистская догадка» строится на том, что кошки близки к человеку, а слухи о черной оспе – «больше журналистика, чем наука».
Ранее директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России срочно нужен прототип вакцины от птичьего гриппа H5N1: вирус уже передался от птиц кошкам, а если передастся от кошек человеку, то может вызвать опасную эпидемию, сравнимую с чёрной оспой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru