Доктор Мясников назвал ошибки при лечении COVID-19

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках при лечении коронавируса.

По его мнению, главное на амбулаторном этапе — не мешать организму бороться с вирусом.

«Ситуация прекрасная, одышки нет, температуры была два дня под 38. Ну, живи и радуйся! У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своем чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей», — заявил Мясников в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» на YouTube.