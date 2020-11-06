Доктор Мясников назвал ошибки при лечении COVID-19

Главный врач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал об ошибках при лечении коронавируса.

По его мнению, главное на амбулаторном этапе — не мешать организму бороться с вирусом.

«Ситуация прекрасная, одышки нет, температуры была два дня под 38. Ну, живи и радуйся! У тебя есть время, ты можешь хоть полежать, подумать о своем чем-то. Нет, все дергаемся. Дергаем скорые помощи, дергаем врачей», — заявил Мясников в эфире шоу Владимира Соловьева «Полный контакт» на YouTube.

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Доктор отметил, что многие, узнав о заражении коронавирусом, пытаются купить различные препараты и попасть на компьютерную томографию без назначения врача.

По мнению Мясникова, из-за таких «напуганных людей» врачи не могут оказать квалифицированную помощь людям старше 65 лет с различными хроническими заболеваниями.

Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН ранее назвал размер достойной зарплаты для медиков.


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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
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