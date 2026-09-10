FAN-ID для любителей? Зачем нужен цифровой паспорт для каждого рыбака

Многим людям станет проще взаимодействовать с госорганами после возможной реформы, заявил НСН Владимир Петрушин.

Цифровизация поможет любителям рыбалки знакомиться с правилами на водоемах. Это элемент помощи, а не контроля, рассказал НСН президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин.

Любительскую рыбалку предлагают перевести в единый цифровой контур. Одним из элементов такой системы может стать цифровой ID рыболова — универсальный документ, который объединит сведения о путевках, зарегистрированных орудиях лова и взаимодействии с госорганами. Об этом сообщает «Российская газета». Петрушин поддержал перемены.

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«Здесь будет больше плюсов. Цифровизация этой услуги крайне положительно скажется на рыбаках. Чем проще будет оформление рыболовного билета, тем меньше будет вопросов у государственных органов и рыбоохраны. Это как карта болельщика, которая оформляется на “Госуслугах”. Для самого рыбака будет спокойнее, чтобы была нормирована рыба, чтобы был четко учтен вылов и так далее. Это история не про контроль, а в большой степени про упрощение жизни. Многим не хватает информированности и знаний правил для каждого бассейна. А технологии позволят быть в курсе, кого можно ловить, кого нет, видеть нерестовые запреты, а самое главное — так будет лучше для природы», — отметил он.

Ранее президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев объяснил НСН, почему в России установили новые квоты на вылов рыбы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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