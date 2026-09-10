Цифровизация поможет любителям рыбалки знакомиться с правилами на водоемах. Это элемент помощи, а не контроля, рассказал НСН президент Федерального союза рыболовных хозяйств Владимир Петрушин.



Любительскую рыбалку предлагают перевести в единый цифровой контур. Одним из элементов такой системы может стать цифровой ID рыболова — универсальный документ, который объединит сведения о путевках, зарегистрированных орудиях лова и взаимодействии с госорганами. Об этом сообщает «Российская газета». Петрушин поддержал перемены.