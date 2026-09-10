Главу галереи «Веллум» обвинили в подделках работ Эрнста Неизвестного

Руководителя аукционного дома «Первые имена» и основательницу столичной галереи «Веллнум» обвинили в масштабном мошенничестве с фальшивыми работами Эрнста Неизвестного, общий доход от продажи которых превысил 90 миллионов рублей. Подробности уголовного дела сообщил телеканал РЕН ТВ.

По версии следствия, Любовь Агафонова и Роза Верховина в сговоре с сообщниками изготовили не менее тридцати поддельных картин и скульптур. Фальсификаты выдавались за подлинники знаменитого скульптора и художника, после чего реализовывались коллекционерам, в том числе за пределами Российской Федерации.