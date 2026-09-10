По словам военного специалиста, полное перекрытие логистических маршрутов неизбежно приведет к исчерпанию запасов провизии, медикаментов и питьевой воды у окруженных формирований. Риттер обратил внимание на неизбежный рост числа раненых и отметил, что принятие решения о добровольной сдаче в плен станет единственным гуманным шагом со стороны украинского командования в создавшихся условиях.

Американский аналитик также констатировал непрерывное ухудшение общего положения дел на Украине с каждым последующим днем. Собеседник телеканала указал на острую нехватку финансовых средств, военной техники и мотивированного личного состава, способного продолжать ведение боевых действий.

Российские войска ранее замкнули окружение в Харьковской области, заблокировав две бригады украинской армии в так называемом «Волчанском котле», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

