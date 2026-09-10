Мем или нишевый? Цена на складной iPhone шокировала покупателей
Илья Корнейчук заявил НСН, что компания вложила большие деньги в разработку новинки, но пока рано называть раскладное устройство прорывом.
Компания Apple не могла сделать новый складной айфон доступным по цене, более массовым продукт может стать только после третьего перезапуска линейки, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с НСН.
Складной iPhone (под названием iPhone Duo), представленный в сентябре 2026 года, сразу стал мощным инфоповодом и героем многочисленных мемов в соцсетях. Стоимость устройства (составляющая около 2 тысяч долларов и выше или от 300 тысяч рублей) шокировала пользователей. Корнейчук отметил, что купить гаджет смогут единицы.
«Конечно, будем ждать результаты продаж. Надо посмотреть, купит ли аудитория эти устройства, а также, будет ли она довольна. Цена на складной Duo очень большая, не каждый сможет себе его позволить, и зачем? Вроде бы в плане складки стало лучше, чем было на ранних складных смартфонах. Они поработали над слоями, добавили анимацию, чтобы сгладить негативные эффекты. Пока остается вопрос, не станет ли устройство как шлем дополненной реальности – нишевым устройством, так как просто не будет массовой аудитории. Пока интерес колоссальный, но цена ограничивает», - объяснил он.
При этом он подчеркнул, что цена на новый айфон пока не могла быть ниже.
«Мы находимся в новой реальности с завышенными ценами на память. Адекватная или неадекватная цена складного айфона? Большое количество денег было вложено, компания долго изучала этот вопрос, они устройство много лет не выпускали. Конечно, если они его сделают за тысячу долларов, продажи будут значительно выше, но вопрос в том, какая себестоимость. Пока они не обкатают это на первых двух-трех поколениях, они не могут сделать это более доступным и массовым», - заключил собеседник НСН.
Россияне не отказались от айфонов вопреки санкционным ограничениям, у компании преданная фан-база, рассказал НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
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