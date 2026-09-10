«Объективные предпосылки для подорожания действительно есть: выросла стоимость авиатоплива, есть корректировка валютного курса, свои цены на новый сезон пересматривают и отели. Но конечная стоимость тура определяется не только контрактной себестоимостью, а прежде всего балансом спроса и объема перевозки. Если зимой количество кресел на Египет сократится при сохранении высокого спроса, рост цен на 20% вполне возможен. Если же объем перевозки останется сопоставимым с прошлым сезоном, рынок будет вынужден стимулировать загрузку — в том числе специальными предложениями и корректировкой цен. Поэтому даже если первоначальная контрактная стоимость сейчас выше прошлогодней на 20%, это еще не означает, что фактическая цена продажи туристу зимой вырастет ровно на те же 20%. В конечном итоге цену определит рынок и готовность туриста покупать Египет по предложенной стоимости», - рассказал он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил в беседе с НСН, что в сентябре цены в Турции и Египте будут еще высокими, «скидки» начнутся ближе к зимнему сезону.

