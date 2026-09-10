На Украине предупредили о задержке социальных выплат населению
Министр финансов Украины Сергей Марченко предупредил сограждан о возможных задержках социальных выплат в связи с острым дефицитом государственного бюджета. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе заседания финансового комитета Верховной рады, передает РБК.
По словам главы ведомства, украинское правительство исчерпало возможности устных переговоров и вынуждено перейти к ограничительным мерам в расходовании средств. Марченко подчеркнул, что ситуация достигла критической точки, и все второстепенные траты отложены до декабря текущего года.
Разработанный кабинетом министров регламент предусматривает приоритетное направление поступающих доходов на нужды сектора безопасности и обороны. Министр уточнил, что программы капитального строительства и прочие направления фактически будут заморожены на неопределенный срок.
Жители Киева и Одессы в ожидании торгового дефицита в сентябре начали массово скупать продукты питания в супермаркетах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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