На Украине предупредили о задержке социальных выплат населению

По словам главы ведомства, украинское правительство исчерпало возможности устных переговоров и вынуждено перейти к ограничительным мерам в расходовании средств. Марченко подчеркнул, что ситуация достигла критической точки, и все второстепенные траты отложены до декабря текущего года.

Разработанный кабинетом министров регламент предусматривает приоритетное направление поступающих доходов на нужды сектора безопасности и обороны. Министр уточнил, что программы капитального строительства и прочие направления фактически будут заморожены на неопределенный срок.

Жители Киева и Одессы в ожидании торгового дефицита в сентябре начали массово скупать продукты питания в супермаркетах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

