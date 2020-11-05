В профсоюзе врачей назвали размер достойной зарплаты для медиков

Сопредседатель профсоюза «Действие» в эфире НСН осудил слова Лукашенко о белорусских врачах в Польше и рассказал, как решить проблему кадрового дефицита медиков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По его словам, в Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.

Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН осудил слова Лукашенко и увидел сходство его позиции с российскими региональными властями.

«В Конституции Белоруссии наверняка отражено право человека и гражданина на труд, на свободу передвижений и нет такой нормы, как крепостное право. Подобные ультиматумы врачам переносят нас в первую половину XIX века. Однако я думаю, что многие российские губернаторы хотели бы вести такую же кадровую политику, как Лукашенко. Дело в том, что врачи уезжают из регионов в Москву, в Петербург, потому что в этих городах больше платят. А в большинстве регионов зарплаты медиков нищенские», - сказал он.

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Общественный деятель рассказал, как можно решить проблему кадрового дефицита в России.

«Прежде всего, финансирование здравоохранения должно быть в приоритете. Должностные оклады должны составлять не менее 150% от средней зарплаты по стране, у фельдшеров – не менее 120%, медсестер – не менее 100%, младшего медперсонала – не менее 75%. За первое полугодие 2020 года средняя зарплата по стране составляла более 41 тысяч рублей. Посмотрите, Россия выделяет всего порядка 3% ВВП на здравоохранение, в Восточной Европе на это уходит примерно 6-8%, а на Западе около 10%. Соответственно, это отражается и на фонде оплаты труда», - уточнил Коновал.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зарплаты медиков должны быть в приоритете в любом российском регионе.

Минфин выделил деньги на поддержку медиков, работающих с больными коронавирусом и людьми из групп риска заражения. Общая сумма выплат за октябрь составит 24,7 миллиарда рублей, из них 8,69 миллиарда пойдут на выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработников». На выплаты «за выполнение особо важных работ» выделено 16,1 миллиарда рублей.

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ФОТО: pixabay.com
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