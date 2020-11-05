В профсоюзе врачей назвали размер достойной зарплаты для медиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что врачи, которые откликнутся на призыв Польши и поедут туда помогать бороться с коронавирусом, назад не вернутся. По его словам, в Белоруссии самой нужны врачи, а лишних нет.

Сопредседатель межрегионального Профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал в эфире НСН осудил слова Лукашенко и увидел сходство его позиции с российскими региональными властями.

«В Конституции Белоруссии наверняка отражено право человека и гражданина на труд, на свободу передвижений и нет такой нормы, как крепостное право. Подобные ультиматумы врачам переносят нас в первую половину XIX века. Однако я думаю, что многие российские губернаторы хотели бы вести такую же кадровую политику, как Лукашенко. Дело в том, что врачи уезжают из регионов в Москву, в Петербург, потому что в этих городах больше платят. А в большинстве регионов зарплаты медиков нищенские», - сказал он.