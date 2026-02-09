Суд сократил требования к «Синема парку» по спору с экс-офисом Sony

Апелляционный суд частично изменил решение по спору между киносетью «Синема парк» и бывшим российским офисом студии Sony Pictures, сообщил представитель истца газете «Ведомости». Суд подтвердил взыскание с основного юрлица киносети 179,5 миллиона рублей основного долга, отказав во взыскании оставшейся части требований.

Ранее речь шла о сумме 471,6 миллиона рублей, которую компания «Контент-клуб» намеревалась получить по итогам разбирательства. Однако апелляционная инстанция отклонила требования еще на 292,1 миллиона рублей. В компании заявили, что планируют обжаловать это решение в кассационном суде.

«Синема парк» и «Формула кино» подали иски к Sony на 578 миллионов

В ходе процесса представитель «Синема парка» указывал на пропуск срока исковой давности по части долга. По его позиции, сумма в 146 миллионов рублей не подлежала взысканию из-за истечения установленного законом срока.

Разбирательство между сторонами продолжается на фоне других судебных споров. В конце октября 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска структур «Синема парка» к «Контент-клубу» на общую сумму 782 миллиона рублей. Поводом для этих требований стала упущенная выгода киносети после того, как в 2022 году Sony Pictures прекратила предоставлять новые фильмы и исполнять договоры с российскими контрагентами, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
