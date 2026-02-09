Суд сократил требования к «Синема парку» по спору с экс-офисом Sony

В ходе процесса представитель «Синема парка» указывал на пропуск срока исковой давности по части долга. По его позиции, сумма в 146 миллионов рублей не подлежала взысканию из-за истечения установленного законом срока.

Разбирательство между сторонами продолжается на фоне других судебных споров. В конце октября 2025 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил два иска структур «Синема парка» к «Контент-клубу» на общую сумму 782 миллиона рублей. Поводом для этих требований стала упущенная выгода киносети после того, как в 2022 году Sony Pictures прекратила предоставлять новые фильмы и исполнять договоры с российскими контрагентами, передает «Радиоточка НСН».

