СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии
Евросоюз при подготовке 20-го пакета санкций против России обсуждает корректировку банковских ограничений, предполагающую исключение из перечня двух финансовых организаций КНР и включение в него банков из Лаоса, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.
Как следует из материалов, европейская сторона предлагает снять санкции с двух китайских банков и одновременно добавить в список один банк из Лаоса, один из Таджикистана и два банка из Киргизии.
В документе утверждается, что эти структуры якобы предоставляют услуги, связанные с криптовалютными активами, которые используются в интересах России.
По данным Reuters, речь идет о пересмотре состава ограничительных мер в рамках нового санкционного пакета ЕС, который, как ожидается, будет направлен на дальнейшее ужесточение финансовых ограничений, передает «Радиоточка НСН».
