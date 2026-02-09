СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии

Евросоюз при подготовке 20-го пакета санкций против России обсуждает корректировку банковских ограничений, предполагающую исключение из перечня двух финансовых организаций КНР и включение в него банков из Лаоса, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Как следует из материалов, европейская сторона предлагает снять санкции с двух китайских банков и одновременно добавить в список один банк из Лаоса, один из Таджикистана и два банка из Киргизии.

В документе утверждается, что эти структуры якобы предоставляют услуги, связанные с криптовалютными активами, которые используются в интересах России.

По данным Reuters, речь идет о пересмотре состава ограничительных мер в рамках нового санкционного пакета ЕС, который, как ожидается, будет направлен на дальнейшее ужесточение финансовых ограничений, передает «Радиоточка НСН».

