СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии

Евросоюз при подготовке 20-го пакета санкций против России обсуждает корректировку банковских ограничений, предполагающую исключение из перечня двух финансовых организаций КНР и включение в него банков из Лаоса, Таджикистана и Киргизии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Как следует из материалов, европейская сторона предлагает снять санкции с двух китайских банков и одновременно добавить в список один банк из Лаоса, один из Таджикистана и два банка из Киргизии.