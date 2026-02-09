Матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» досрочно завершили из-за драки футболистов
Товарищеский матч «Крыльев Советов» (Самара) и «КАМАЗа» (Набережные Челны) был досрочно завершён из-за массовой драки футболистов. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.
Инцидент произошёл на сборах в Турции. Конфликт игрока «Крыльев» Николая Рассказова с «Камазовцем» Ацамазом Ревазовым перерос в драку, к которой присоединились и другие футболисты.
Потасовка случилась в конце первого и, как оказалось, единственного тайма.
«Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся и применим все необходимые дисциплинарные наказания», - отметил председатель Совета директоров самарской команды Дмитрий Яковлев.
Ранее в Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет из-за избиения соперника в раздевалке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе до лета
- СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран
- Продюсер Рудченко заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно
- Зарплата с разрядом: Сколько получают электрики в России
- «Только если найдут допинг»: Как лишить медали «жулика» Деложа
- СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии
- Матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» досрочно завершили из-за драки футболистов
- Замкнутый круг: Туроператоры объяснили низкий спрос на Курилы
- В России появится единый реестр банковских карт
- Аэропорт «Шереметьево» заключил договор о приобретении аэропорта «Домодедово»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru