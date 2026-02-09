Матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» досрочно завершили из-за драки футболистов

Инцидент произошёл на сборах в Турции. Конфликт игрока «Крыльев» Николая Рассказова с «Камазовцем» Ацамазом Ревазовым перерос в драку, к которой присоединились и другие футболисты.

Потасовка случилась в конце первого и, как оказалось, единственного тайма.

«Хочется принести извинения всем любителям футбола, мы обязательно разберемся и применим все необходимые дисциплинарные наказания», - отметил председатель Совета директоров самарской команды Дмитрий Яковлев.

Ранее в Израиле футболиста дисквалифицировали на 99 лет из-за избиения соперника в раздевалке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

