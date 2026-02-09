Продюсер Рудченко заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно
Репутация народной артистки РФ Ларисы Долиной была испорчена безвозвратно. Об этом «Газете.Ru» заявил продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, изменения в имидже и репертуаре не помогут певице вернуть любовь аудитории, так как претензий к её творчеству у людей не было.
«Была большая претензия к её отношению к людям, к их мнению и в целом как она себя позиционировала, как артист. Она заняла позицию, что финансы дороже... Долиной уже не доверяют и не верят», - отметил эксперт.
Рудченко добавил, что в отношении репутации карьеру исполнительницы «можно поставить всё-таки на стоп».
Ранее музыкальный обозреватель Сергей Дворцов заявил «Радиоточке НСН», что ситуация с продажей билетов, которая сложилась после скандала с продажей квартиры Долиной в Хамовниках, напоминает похороны карьеры исполнительницы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд сократил требования к «Синема парку» по спору с экс-офисом Sony
- Комитет Госдумы поддержал лимит в 20 банковских карт на человека
- Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе до лета
- СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран
- Продюсер Рудченко заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно
- Зарплата с разрядом: Сколько получают электрики в России
- «Только если найдут допинг»: Как лишить медали «жулика» Деложа
- СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии
- Матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» досрочно завершили из-за драки футболистов
- Замкнутый круг: Туроператоры объяснили низкий спрос на Курилы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru