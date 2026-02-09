«Если медали уже вручены, то уже ничего не сделаешь. Только если найдут допинг. Понятно, что для нашего спортсмена это было принципиально. Эксперты говорят, что там действительно ничего не было. С другой стороны, мы понимаем, что всегда, когда присутствуют какие-то претензии к судейству, апелляции, все решения будут не в нашу пользу. Мы всегда знали, что надо быть сильнее на голову, чтобы выигрывать самим. У нас же и с Немовым (российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион. – Прим. НСН) такая история была, и с Диной Авериной (многократная чемпионка мира по художественной гимнастике. – Прим. НСН), когда медаль досталась израильтянке. Тоже были большие разборки, и все равно не смогли ничего добиться. Единственный раз, когда это неожиданно это сыграло нам на руку, это когда Йозеф Блаттер, который потом был президентом ФИФА, судил тот знаменитый баскетбольный матч 1972 года. Тогда нам дали еще одну минуту, за которую мы забили трехочковый и стали олимпийскими чемпионами», - рассказала она.

Напомним, что в той олимпийской гонке с Деложем 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место. В случае если бы результат француза был аннулирован, россиянину досталась бы бронзовая медаль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

