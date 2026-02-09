«Только если найдут допинг»: Как лишить медали «жулика» Деложа
Светлана Журова напомнила НСН, что все международные спортивные разбирательства почти всегда заканчивались не в пользу России.
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова раскрыла НСН, что в ситуации с жульничеством французского лыжника Матиса Деложа Россия уже ничего сделать не сможет, так как медали вручены, и пересмотр будет, только если найдут допинг.
Французский лыжник Матис Делож грубо нарушил дистанцию на Олимпийских играх и должен понести наказание, заявила НСН российская лыжница, трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова. Напомним, что после первых 10 километров дистанции, в зоне смены лыж, француз сократил путь, что позволило ему временно возглавить группу лидеров и прийти к финишу третьим. За это нарушение он получил жёлтую карточку. Россия подала протест на результат гонки, но судьи его не удовлетворили. Журова напомнила, что практически все спорные ситуации в международных соревнованиях решались не в пользу РФ.
«Если медали уже вручены, то уже ничего не сделаешь. Только если найдут допинг. Понятно, что для нашего спортсмена это было принципиально. Эксперты говорят, что там действительно ничего не было. С другой стороны, мы понимаем, что всегда, когда присутствуют какие-то претензии к судейству, апелляции, все решения будут не в нашу пользу. Мы всегда знали, что надо быть сильнее на голову, чтобы выигрывать самим. У нас же и с Немовым (российский гимнаст, четырёхкратный олимпийский чемпион. – Прим. НСН) такая история была, и с Диной Авериной (многократная чемпионка мира по художественной гимнастике. – Прим. НСН), когда медаль досталась израильтянке. Тоже были большие разборки, и все равно не смогли ничего добиться. Единственный раз, когда это неожиданно это сыграло нам на руку, это когда Йозеф Блаттер, который потом был президентом ФИФА, судил тот знаменитый баскетбольный матч 1972 года. Тогда нам дали еще одну минуту, за которую мы забили трехочковый и стали олимпийскими чемпионами», - рассказала она.
Напомним, что в той олимпийской гонке с Деложем 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место. В случае если бы результат француза был аннулирован, россиянину досталась бы бронзовая медаль, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд сократил требования к «Синема парку» по спору с экс-офисом Sony
- Комитет Госдумы поддержал лимит в 20 банковских карт на человека
- Туроператоры объяснили, как сэкономить на отдыхе до лета
- СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран
- Продюсер Рудченко заявил, что репутация Долиной испорчена безвозвратно
- Зарплата с разрядом: Сколько получают электрики в России
- «Только если найдут допинг»: Как лишить медали «жулика» Деложа
- СМИ: ЕС предложил заменить китайские банки в санкционном списке на банки из Азии
- Матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» досрочно завершили из-за драки футболистов
- Замкнутый круг: Туроператоры объяснили низкий спрос на Курилы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru