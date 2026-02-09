С декабря 2025 года по январь 2026 года спрос на электриков в России вырос на 46%, сообщает «Коммерсант». По данным издания, наибольшая доля вакансий приходится на электриков средних квалификационных разрядов, которые востребованы в промышленности и строительстве. Лидируют электрики 4 разряда, на них приходится 17% всех предложений о работе со средним зарплатным предложением 72 080 руб. в месяц. Лоикова отметила, что в стране сегодня не хватает квалифицированных электриков.

«Стройка у нас сейчас не столь активна. Главный драйвер роста таких вакансий – сфера ЖКХ и промышленность. Электрики всегда были в топе запросов. Наибольшая доля вакансий сейчас именно в промышленности, кадровый дефицит достаточно сильный. Запускаются специализированные инфраструктурные проекты, и нужны специалисты для работы со сложными инженерными автоматизированными системами. Квалифицированных кадров недостаточно. Мы говорим не просто про электриков самого простого разряда, а о допусках, о более высоком разряде. Таких специалистов у нас не так много, и как правило, это уже возрастные люди», - рассказала она.