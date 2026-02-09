Зарплата с разрядом: Сколько получают электрики в России
Опытные электрики могут претендовать на зарплату в 250-300 тысяч рублей, рассказала НСН Зулия Лоикова.
Квалицированные электрики наиболее востребованы в ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан и Якутию. При официальном трудоустройстве специалистам готовы предложить оклад в 250-300 тысяч рублей. Об этом НСН заявила HR-эксперт Зулия Лоикова.
С декабря 2025 года по январь 2026 года спрос на электриков в России вырос на 46%, сообщает «Коммерсант». По данным издания, наибольшая доля вакансий приходится на электриков средних квалификационных разрядов, которые востребованы в промышленности и строительстве. Лидируют электрики 4 разряда, на них приходится 17% всех предложений о работе со средним зарплатным предложением 72 080 руб. в месяц. Лоикова отметила, что в стране сегодня не хватает квалифицированных электриков.
«Стройка у нас сейчас не столь активна. Главный драйвер роста таких вакансий – сфера ЖКХ и промышленность. Электрики всегда были в топе запросов. Наибольшая доля вакансий сейчас именно в промышленности, кадровый дефицит достаточно сильный. Запускаются специализированные инфраструктурные проекты, и нужны специалисты для работы со сложными инженерными автоматизированными системами. Квалифицированных кадров недостаточно. Мы говорим не просто про электриков самого простого разряда, а о допусках, о более высоком разряде. Таких специалистов у нас не так много, и как правило, это уже возрастные люди», - рассказала она.
Как уточнила собеседница НСН, квалифицированным электрикам в штате при полном девятичасовом рабочем дне готовы предложить 250-300 тысяч рублей. При этом специалисты, которые берутся за частные заказы, могут зарабатывать от 500 тысяч рублей в месяц.
«Среди регионов наибольший спрос на электриков в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Забайкальском крае, Якутии, Краснодарском крае, Челябинске, Самаре. Также в наших новоприбывших регионах. Зарплата инженеров-энергетиков за последний год выросла на 50%, инженеров-электриков на 45%. Если мы возьмем начинающего электрика до года работы, то там небольшие заработные платы. Средняя квалификация уже начинает расти. Если это электрик-эксперт или бригадир, здесь уже 250-300 тысяч рублей. Однако цифры имеют отношение только к официальному трудоустройству с полным рабочим днем. Электрики у нас также самозанятые, предприниматели. Они работают с частными заказами. Электрик, который специализируется на сложных частных заказах, например, монтаже системы умного дома, проектировании электрических сетей для дома, зарабатывает по полмиллиона и выше в месяц», - сообщила Лоикова.
Ранее замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что сантехники, электрики, сварщики и монтажники сегодня могут значительно поднимать цены без потери клиентов. По его словам, аналитики прогнозируют, что по дефицитным рабочим профессиям (стройка, производство, ЖКХ, логистика) зарплаты будут и дальше расти быстрее средней по экономике.
