СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран
Евросоюз в рамках нового пакета ограничительных мер против России рассматривает возможность впервые включить в санкционные списки порты, расположенные в третьих странах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.
Согласно материалам, речь идет о 20-м пакете санкций. В нем Евросоюз предлагает распространить ограничения, в частности, на Кулевский терминал в Грузии и порт Каримун в Индонезии. В документе утверждается, что эти объекты якобы связаны с деятельностью в интересах России.
Помимо этого, как отмечает Reuters, ЕС предлагает ввести санкции против 42 судов, которые, по версии объединения, имеют отношение к российским операциям.
Обсуждение параметров нового пакета ограничений продолжается, окончательные решения пока не приняты, передает «Радиоточка НСН».
