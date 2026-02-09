СМИ: ЕС предложил впервые ввести санкции против портов третьих стран

Евросоюз в рамках нового пакета ограничительных мер против России рассматривает возможность впервые включить в санкционные списки порты, расположенные в третьих странах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Согласно материалам, речь идет о 20-м пакете санкций. В нем Евросоюз предлагает распространить ограничения, в частности, на Кулевский терминал в Грузии и порт Каримун в Индонезии. В документе утверждается, что эти объекты якобы связаны с деятельностью в интересах России.