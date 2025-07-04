Чтобы справиться с желанием поныть, лучше рассказать свои проблемы незнакомым людям или вести дневник своих удач и неудач. Это поможет адекватно оценить свою жизнь, рассказал руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов в разговоре с НСН.

В Москве пройдет фестиваль нытья «Жалкая осень». В программе турнир нытиков, «жалкие свидания» и псевдосвоп с вещами, владельцы которых не хотят с ними расставаться. Мероприятие пройдет в пространстве «ГЭС-2» с 4 до 20 июля. Финалом блока и всего фестиваля станет «Сеанс одновременной жалости», где объединенная команда экспертов приложит все свои силы для разбора горестей двух выбранных кураторами экстражалобщиков. Психолог отметил, что такие мероприятия не помогут людям решить свои проблемы.